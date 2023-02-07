Рогов сообщил о закреплении ВС России на новых позициях в Запорожской области

20 января Рогов сообщил, что на запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий, российская армия перешла в локальное наступление. В конце месяца стало известно о переходе под огневой или оперативный контроль ВС РФ девяти населенных пунктов на запорожском направлении, что позволило, по оценке местных властей, добиться более выгодного тактического и стратегического положения. Планы ВСУ начать наступление на этом участке, о которых Рогов сообщал в начале января, были, по его же словам, сорваны.