Рогов сообщил о закреплении ВС России на новых позициях в Запорожской области
Российские силы укрепляют взятые под контроль позиции в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».
«Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», – сказал он.
20 января Рогов сообщил, что на запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий, российская армия перешла в локальное наступление. В конце месяца стало известно о переходе под огневой или оперативный контроль ВС РФ девяти населенных пунктов на запорожском направлении, что позволило, по оценке местных властей, добиться более выгодного тактического и стратегического положения. Планы ВСУ начать наступление на этом участке, о которых Рогов сообщал в начале января, были, по его же словам, сорваны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.