Рогов сообщил об оставлении ВСУ первой линии обороны в Запорожье

20 января Рогов сообщил, что на запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий, российская армия перешла в локальное наступление. 17 января Рогов сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона. При этом еще 9 января чиновник утверждал, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.