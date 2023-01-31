Рогов сообщил об оставлении ВСУ первой линии обороны в Запорожье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили первую линию обороны в Запорожской области, отойдя на ранее подготовленные позиции, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».
«Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии», – сказал он.
По его данным, российские силы взяли под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов на запорожском направлении, что позволило добиться более выгодного тактического и стратегического положения. Планы украинской стороны начать наступление на этом участке линии соприкосновения «на время сорваны», добавил Рогов.
20 января Рогов сообщил, что на запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий, российская армия перешла в локальное наступление. 17 января Рогов сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона. При этом еще 9 января чиновник утверждал, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.