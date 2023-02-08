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Рогов заявил о необходимости продвижения линии фронта на 150 километров

Ведомости

На фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет «РИА Новости».

«Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб», – сказал он.

Также член совета отметил, что если посмотреть на линию боевого соприкосновения, то под угрозой окажутся не только «традиционные» Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, а также Крым – Армянск и Джанкой.

3 февраля в США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму около $2,1 млрд. В пакет помимо крылатых бомб GLSDB также входили «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для ракетный комплексов Javelin, а также дополнительные системы ПВО.

Российская сторона неоднократно критиковала военную помощь западных стран Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

Ранее по теме: США выделят новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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