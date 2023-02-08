Рогов заявил о необходимости продвижения линии фронта на 150 километров
На фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет «РИА Новости».
«Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб», – сказал он.
Также член совета отметил, что если посмотреть на линию боевого соприкосновения, то под угрозой окажутся не только «традиционные» Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, а также Крым – Армянск и Джанкой.
3 февраля в США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму около $2,1 млрд. В пакет помимо крылатых бомб GLSDB также входили «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для ракетный комплексов Javelin, а также дополнительные системы ПВО.
Российская сторона неоднократно критиковала военную помощь западных стран Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.