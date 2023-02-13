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Песков заявил о безопасности Путина на фоне сообщений о вербовке боевиков

Ведомости

Снижения публичности президента России Владимира Путина не планируется на фоне сообщений о планах США отправить на территорию СНГ и в РФ боевиков для совершения терактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента и всех лиц, которые являются объектами госохраны, обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасности», – ответил Песков на вопросы, планируется ли усилить безопасность госструктур в России в целом и будут ли изменения в обеспечении охраны президента или снижена его публичность в связи с такими угрозами.

Ранее сегодня в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщили, что военные Соединенных Штатов вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. По информации СВР, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы.

Ранее по теме: СВР сообщила о вербовке США боевиков для совершения терактов в России

В СВР уточнили, что США планируют забросить боевиков малыми группами на территорию России «в ближайшее время». Отмечается, что им поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил. В СВР заявили, что такие действия «ставят Вашингтон в один ряд» с международными террористическими группировками, и указали на «окончательную утрату каких-либо моральных принципов» в силовых структурах США.

В начале февраля стало известно, что МВД Украины приступило к формированию штурмовых бригад из военных, пограничников и полицейских для захвата Крыма и Донбасса. Проект получил название «Гвардия наступления». Тогда Песков, комментируя данную новость, заверил, что безопасность Крыма обеспечена надежно. Донбасс пока защищен не до конца, поэтому спецоперация продолжается, сказал представитель Кремля.

Ранее по теме: Песков прокомментировал информацию о создании штурмовых бригад на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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