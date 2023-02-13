Песков заявил о безопасности Путина на фоне сообщений о вербовке боевиков
Снижения публичности президента России Владимира Путина не планируется на фоне сообщений о планах США отправить на территорию СНГ и в РФ боевиков для совершения терактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента и всех лиц, которые являются объектами госохраны, обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасности», – ответил Песков на вопросы, планируется ли усилить безопасность госструктур в России в целом и будут ли изменения в обеспечении охраны президента или снижена его публичность в связи с такими угрозами.
Ранее сегодня в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщили, что военные Соединенных Штатов вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. По информации СВР, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы.
В СВР уточнили, что США планируют забросить боевиков малыми группами на территорию России «в ближайшее время». Отмечается, что им поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил. В СВР заявили, что такие действия «ставят Вашингтон в один ряд» с международными террористическими группировками, и указали на «окончательную утрату каких-либо моральных принципов» в силовых структурах США.
В начале февраля стало известно, что МВД Украины приступило к формированию штурмовых бригад из военных, пограничников и полицейских для захвата Крыма и Донбасса. Проект получил название «Гвардия наступления». Тогда Песков, комментируя данную новость, заверил, что безопасность Крыма обеспечена надежно. Донбасс пока защищен не до конца, поэтому спецоперация продолжается, сказал представитель Кремля.