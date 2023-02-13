Песков заявил о безопасности Путина на фоне сообщений о вербовке боевиков

«Нет, никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента и всех лиц, которые являются объектами госохраны, обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасности», – ответил Песков на вопросы, планируется ли усилить безопасность госструктур в России в целом и будут ли изменения в обеспечении охраны президента или снижена его публичность в связи с такими угрозами.