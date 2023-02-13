Москалькова обратится в СК из-за видео с возможной казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

В ноябре 2022 г. еще одно видео с предполагаемой казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, который добровольно перешел на сторону противника, было также опубликовано в канале Grey Zone. В ролике его также ударяют кувалдой по голове. Комментируя этот инцидент, Пригожин заявил, что Нужин «не нашел счастья на Украине». Основатель «Вагнера» назвал видео «Собаке — собачья смерть».