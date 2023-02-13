Москалькова обратится в СК из-за видео с возможной казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
«Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», — сказала Москалькова.
Ранее сегодня, 13 февраля, в сети было опубликовано видео, в котором рассказывается как экс-боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко находился в зоне боевых действий, а позже добровольно сдался в плен и заявил о желании воевать против российской армии.
В следующем кадре появляется якобы сам Якущенко, он рассказывает, что в Днепре на одной из улиц его ударили, после чего военный потерял сознание. Далее неизвестный бьет бойца кувалдой по голове.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал «не воспринимать все так печально», передает его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что «фильм про Якущенко» похож на «Семнадцать мгновений весны», и добавил, что «может поделиться следующей серий». В заключение он призвал помнить, что «добро всегда победит зло».
В ноябре 2022 г. еще одно видео с предполагаемой казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, который добровольно перешел на сторону противника, было также опубликовано в канале Grey Zone. В ролике его также ударяют кувалдой по голове. Комментируя этот инцидент, Пригожин заявил, что Нужин «не нашел счастья на Украине». Основатель «Вагнера» назвал видео «Собаке — собачья смерть».
Тогда Москалькова заявила, что следователи приступили к проверке этого видео. Она подчеркнула, что «любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства». Пригожин направил заявление генпрокурору Игорю Краснову, в котором сообщил о непричастности ЧВК «Вагнер» к похищению и казни Нужина.