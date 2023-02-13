Газета
Политика

Москалькова обратится в СК из-за видео с возможной казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео предположительной казни бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Об этом она сообщила РБК

«Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», — сказала Москалькова. 

Ранее сегодня, 13 февраля, в сети было опубликовано видео, в котором рассказывается как экс-боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко находился в зоне боевых действий, а позже добровольно сдался в плен и заявил о желании воевать против российской армии. 

В следующем кадре появляется якобы сам Якущенко, он рассказывает, что в Днепре на одной из улиц его ударили, после чего военный потерял сознание. Далее неизвестный бьет бойца кувалдой по голове. 

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал «не воспринимать все так печально», передает его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что «фильм про Якущенко» похож на «Семнадцать мгновений весны», и добавил, что «может поделиться следующей серий». В заключение он призвал помнить, что «добро всегда победит зло».

В ноябре 2022 г. еще одно видео с предполагаемой казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, который добровольно перешел на сторону противника, было также опубликовано в канале Grey Zone. В ролике его также ударяют кувалдой по голове. Комментируя этот инцидент, Пригожин заявил, что Нужин «не нашел счастья на Украине». Основатель «Вагнера» назвал видео «Собаке — собачья смерть».

Тогда Москалькова заявила, что следователи приступили к проверке этого видео. Она подчеркнула, что «любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства». Пригожин направил заявление генпрокурору Игорю Краснову, в котором сообщил о непричастности ЧВК «Вагнер» к похищению и казни Нужина.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных