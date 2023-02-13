Кадыров счел необходимым взять под контроль Харьков и Одессу для безопасности России
Для обеспечения безопасности России необходимо взять под контроль Харьков и Одессу. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала телеканала «Россия 1».
«До конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать, – надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство», — сказал он (цитата по ТАСС).
Кадыров добавил, что ежедневно из Чечни в зону спецоперации отправляются до 200 бойцов. По его словам, в республику приезжают добровольцы со всей России, их обучают и снабжают необходимой экипировкой.
Ранее сегодня Кадыров заявил, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским было бы неправильно, при этом глава Чечни готов пообщаться с украинским лидером один на один. Он выразил уверенность, что смог бы «переубедить» Зеленского и подписать «все документы, которые необходимы».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.