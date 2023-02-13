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Кадыров счел необходимым взять под контроль Харьков и Одессу для безопасности России

Ведомости

Для обеспечения безопасности России необходимо взять под контроль Харьков и Одессу. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала телеканала «Россия 1».

«До конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать, – надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство», — сказал он (цитата по ТАСС).

Кадыров добавил, что ежедневно из Чечни в зону спецоперации отправляются до 200 бойцов. По его словам, в республику приезжают добровольцы со всей России, их обучают и снабжают необходимой экипировкой.

Ранее сегодня Кадыров заявил, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским было бы неправильно, при этом глава Чечни готов пообщаться с украинским лидером один на один. Он выразил уверенность, что смог бы «переубедить» Зеленского и подписать «все документы, которые необходимы». 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных