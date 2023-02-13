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Кадыров заявил о готовности к переговорам с Зеленским «один на один»

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским неправильно, но он готов пообщаться с ним один на один. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«С ним [Зеленским] вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно», – сказал он.

На вопрос, что бы Кадыров сказал Зеленскому, глава Чечни ответил, что ничего не стал бы ему говорить. «Я ничего не сказал бы и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять, так что я бы быстро <...> поставил его на свое место», – добавил он.

Кадыров выразил уверенность, что до конца года все задачи спецоперации будут выполнены на 100%. Он также отметил, что победой для него является уничтожение «шайки Зеленского», выбор нового президента на Украине и дальнейшее строительство отношений с Киевом как с союзным государством.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

С начала спецоперации действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Путин является президентом России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября 2022 г. представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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