Кадыров заявил о готовности к переговорам с Зеленским «один на один»
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским неправильно, но он готов пообщаться с ним один на один. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«С ним [Зеленским] вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно», – сказал он.
На вопрос, что бы Кадыров сказал Зеленскому, глава Чечни ответил, что ничего не стал бы ему говорить. «Я ничего не сказал бы и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять, так что я бы быстро <...> поставил его на свое место», – добавил он.
Кадыров выразил уверенность, что до конца года все задачи спецоперации будут выполнены на 100%. Он также отметил, что победой для него является уничтожение «шайки Зеленского», выбор нового президента на Украине и дальнейшее строительство отношений с Киевом как с союзным государством.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
С начала спецоперации действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Путин является президентом России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября 2022 г. представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной.