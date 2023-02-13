Кадыров заявил о готовности к переговорам с Зеленским «один на один»

На вопрос, что бы Кадыров сказал Зеленскому, глава Чечни ответил, что ничего не стал бы ему говорить. «Я ничего не сказал бы и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять, так что я бы быстро <...> поставил его на свое место», – добавил он.