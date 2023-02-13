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Путин поздравил коммунистов с 30-летием воссоздания КПРФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента воссоздания партии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Геннадий Андреевич, я поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, а вас – с избранием завтрашним. Надеюсь, что, как значительная часть патриотического движения в стране, КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности», — отметил президент. 

Путин также подчеркнул, что КПРФ часто была первой партией, которая поднимала вопросы, связанные с обеспечением безопасности России. «Здесь никогда не было никаких противоречий. Наоборот, КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся обеспечения безопасности нашей страны. А сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне-втройне», — подчеркнул Путин. 

Завтра, 14 февраля, КПРФ будет праздновать 30-ю годовщину с момента воссоздания коммунистической партии. Зюганов был избран ее председателем 14 февраля 1993 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных