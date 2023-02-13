Путин поздравил коммунистов с 30-летием воссоздания КПРФ

«Геннадий Андреевич, я поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, а вас – с избранием завтрашним. Надеюсь, что, как значительная часть патриотического движения в стране, КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности», — отметил президент.