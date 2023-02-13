Путин поздравил коммунистов с 30-летием воссоздания КПРФ
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента воссоздания партии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Геннадий Андреевич, я поздравляю вас, всех членов партии с юбилеем, а вас – с избранием завтрашним. Надеюсь, что, как значительная часть патриотического движения в стране, КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности», — отметил президент.
Путин также подчеркнул, что КПРФ часто была первой партией, которая поднимала вопросы, связанные с обеспечением безопасности России. «Здесь никогда не было никаких противоречий. Наоборот, КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся обеспечения безопасности нашей страны. А сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне-втройне», — подчеркнул Путин.
Завтра, 14 февраля, КПРФ будет праздновать 30-ю годовщину с момента воссоздания коммунистической партии. Зюганов был избран ее председателем 14 февраля 1993 г.