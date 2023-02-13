Пригожин опубликовал видео с «ранее казненным» бойцом ЧВК «Вагнер»

В новом видео Якущенко извинился за те слова, которые он сказал, находясь в украинском плену. По его словам, это был единственный шанс выжить. «Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен», – сказал он.