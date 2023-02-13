Пригожин опубликовал видео с «ранее казненным» бойцом ЧВК «Вагнер»
Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала видео с живым бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Якущенко, кадры «казни» которого были распространены ранее сегодня.
В новом видео Якущенко извинился за те слова, которые он сказал, находясь в украинском плену. По его словам, это был единственный шанс выжить. «Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен», – сказал он.
При этом в пресс-службе «Конкорда» отметили поступок Якущенко. «Дмитрий Якущенко — молодец!» — сказано в комментарии к посту.
Ранее сегодня, 13 февраля, в сети было опубликовано видео, в котором рассказывается, как экс-боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко находился в зоне боевых действий, а позже добровольно сдался в плен и заявил о желании воевать против российской армии.
В следующем кадре появляется якобы сам Якущенко, он рассказывает, что в Днепре на одной из улиц его ударили, после чего военный потерял сознание. Далее неизвестный бьет бойца кувалдой по голове. Этот кадр был заблюрен.
После этого видео уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео. «Внесудебные казни недопустимы, и нужно, конечно, проверять», — сказала она.
Тогда же основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал «не воспринимать все так печально». Он отметил, что «фильм про Якущенко» похож на «Семнадцать мгновений весны», и добавил, что «может поделиться следующей серией». В заключение он призвал помнить, что «добро всегда победит зло».