RMF: десятый пакет санкций ЕС против России не затрагивает «Росатом»

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.