RMF: десятый пакет санкций ЕС против России не затрагивает «Росатом»
По словам дипломата, содержание проекта «ниже польских ожиданий»: в нем не предусмотрены санкции в отношении «Росатома», нет запрета импорта российских алмазов и исключения «Газпрома» из системы UER (Upstream Emission Reduction), которая предусматривает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов.
Газета Politico ранее писала, что ЕС в рамках десятого пакета санкций в отношении России может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Кроме того, в санкционный список могут включить около 130 физлиц и организаций. В частности, под санкции попадут сотрудники государственных СМИ, в том числе журналисты Russia Today, а также компании и частные лица, которые связаны с ЧВК «Вагнер».
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.