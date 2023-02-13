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RMF: десятый пакет санкций ЕС против России не затрагивает «Росатом»

Ведомости

Предварительный проект десятого пакета санкций ЕС против России не затрагивает госкорпорацию «Росатом», передает радиостанция RMF со ссылкой на посла Польши в ЕС Анджея Садося.

По словам дипломата, содержание проекта «ниже польских ожиданий»: в нем не предусмотрены санкции в отношении «Росатома», нет запрета импорта российских алмазов и исключения «Газпрома» из системы UER (Upstream Emission Reduction), которая предусматривает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов.

Газета Politico ранее писала, что ЕС в рамках десятого пакета санкций в отношении России может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Кроме того, в санкционный список могут включить около 130 физлиц и организаций. В частности, под санкции попадут сотрудники государственных СМИ, в том числе журналисты Russia Today, а также компании и частные лица, которые связаны с ЧВК «Вагнер».

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. В тот же день, выступая на всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, глава ЕК заявила, что целью санкций ЕС является «погружение экономики России в рецессию на десятилетия». Она также напомнила, что из-за ограничений РФ оказалась отрезанной от современных и критических технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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