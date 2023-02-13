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Мишустин образовал комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об образовании правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем», – говорится в документе.

Из документа следует, что ключевая задача правительственной комиссии – это подготовка согласованных предложений по реализации государственной политики в сфере развития беспилотных авиационных систем и решению задач, связанных в том числе с развитием применения данных систем во взаимосвязи с транспортной системой и другими секторами экономики, с обеспечением интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство, с развитием инфраструктуры, которая необходима для эксплуатации таких систем и др.

31 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в стране. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. В соответствии с ним правительству поручено к 15 февраля сформировать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Комиссию было поручено возглавить первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

К июню кабмину необходимо утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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