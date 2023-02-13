Мишустин образовал комиссию по развитию беспилотных авиационных систем
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об образовании правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем», – говорится в документе.
Из документа следует, что ключевая задача правительственной комиссии – это подготовка согласованных предложений по реализации государственной политики в сфере развития беспилотных авиационных систем и решению задач, связанных в том числе с развитием применения данных систем во взаимосвязи с транспортной системой и другими секторами экономики, с обеспечением интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство, с развитием инфраструктуры, которая необходима для эксплуатации таких систем и др.
31 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в стране. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. В соответствии с ним правительству поручено к 15 февраля сформировать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Комиссию было поручено возглавить первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
К июню кабмину необходимо утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.