Мишустин образовал комиссию по развитию беспилотных авиационных систем

Из документа следует, что ключевая задача правительственной комиссии – это подготовка согласованных предложений по реализации государственной политики в сфере развития беспилотных авиационных систем и решению задач, связанных в том числе с развитием применения данных систем во взаимосвязи с транспортной системой и другими секторами экономики, с обеспечением интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство, с развитием инфраструктуры, которая необходима для эксплуатации таких систем и др.