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Канада призвала своих граждан уехать из Белоруссии

Ведомости

Канада призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии из-за риска произвольного применения «местных законов и войны на Украине», передает пресс-служба канадского МИДа.

В заявлении говорится, что способность посольства страны предоставлять консульские услуги в Белоруссии в настоящее время ограничена. Всем канадцам надлежит покинуть республику коммерческим транспортом.

«Канадцам следует избегать путешествий в Белоруссию из-за риска выборочного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – говорится в документе.

Министерство иностранных дел Франции ранее также призвало своих граждан, которые находятся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну. В МИДе также призвали граждан воздержаться от поездок в республику. В ведомстве добавили, что граждане, которые желают вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных