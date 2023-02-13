Канада призвала своих граждан уехать из Белоруссии
Канада призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии из-за риска произвольного применения «местных законов и войны на Украине», передает пресс-служба канадского МИДа.
В заявлении говорится, что способность посольства страны предоставлять консульские услуги в Белоруссии в настоящее время ограничена. Всем канадцам надлежит покинуть республику коммерческим транспортом.
«Канадцам следует избегать путешествий в Белоруссию из-за риска выборочного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – говорится в документе.
Министерство иностранных дел Франции ранее также призвало своих граждан, которые находятся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну. В МИДе также призвали граждан воздержаться от поездок в республику. В ведомстве добавили, что граждане, которые желают вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.