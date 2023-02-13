МИД Франции призвал граждан покинуть Белоруссию
Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан, которые находятся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну, говорится на сайте ведомства. В МИДе также призвали граждан воздержаться от поездок в республику.
«В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию», – следует из заявления.
В ведомстве добавили, что граждане, которые желают вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.
В октябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон предостерег президента Белоруссии Александра Лукашенко от участия в конфликте на Украине, в противном случае у него возникнут «проблемы». Макрон также напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении Белоруссии после того, как на территории этой страны были размещены российские военные «для переброски на Украину».
В ноябре Лукашенко говорил, что страны Запада всеми силами пытаются втянуть республику в конфликт на Украине. Белорусский президент подчеркивал необходимость остановить конфликт на Украине и начать мирные переговоры. При этом президент Белоруссии задавался вопросом, дадут ли Украине сесть за стол переговоров. «Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями», — отметил Лукашенко.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.