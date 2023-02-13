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МИД Франции призвал граждан покинуть Белоруссию

Ведомости

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан, которые находятся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну, говорится на сайте ведомства. В МИДе также призвали граждан воздержаться от поездок в республику.

«В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию», – следует из заявления.

В ведомстве добавили, что граждане, которые желают вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.

В октябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон предостерег президента Белоруссии Александра Лукашенко от участия в конфликте на Украине, в противном случае у него возникнут «проблемы». Макрон также напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении Белоруссии после того, как на территории этой страны были размещены российские военные «для переброски на Украину».

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В ноябре Лукашенко говорил, что страны Запада всеми силами пытаются втянуть республику в конфликт на Украине. Белорусский президент подчеркивал необходимость остановить конфликт на Украине и начать мирные переговоры. При этом президент Белоруссии задавался вопросом, дадут ли Украине сесть за стол переговоров. «Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями», — отметил Лукашенко.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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