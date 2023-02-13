МИД Франции призвал граждан покинуть Белоруссию

В ноябре Лукашенко говорил, что страны Запада всеми силами пытаются втянуть республику в конфликт на Украине. Белорусский президент подчеркивал необходимость остановить конфликт на Украине и начать мирные переговоры. При этом президент Белоруссии задавался вопросом, дадут ли Украине сесть за стол переговоров. «Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями», — отметил Лукашенко.