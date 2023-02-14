МИД ответил на информацию о подталкивании Украины к более активным боевым действиям

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, Захарова ранее предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали. Президент РФ Владимир Путин же в декабре 2022 г. заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.