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МИД ответил на информацию о подталкивании Украины к более активным боевым действиям

Ведомости

Попытка США оказать давления на Украину с тем, чтобы ВСУ более активно действовали на поле боя, подтверждает их намерение вести «войну до последнего украинца», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что называется «война Запада против России до последнего украинца». Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские  амбиции ведут к колоссальным жертвам», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена подталкивает Украину в активизации боевых действий, поскольку опасается, что в будущем получить согласие Конгресса на поставки новых вооружений Киеву будет все сложнее. В Белом доме считают, что ВСУ необходимо взять под контроль как можно больше территорий, прежде чем сесть за стол переговоров.

Ранее в феврале группа конгрессменов США вынесла на рассмотрение резолюцию с требованием к Джо Байдену прекратить поставки военной помощи Украине и призывом ко всем сторонам конфликта достигнуть мирного соглашения. Согласно тексту резолюции, с начала российской спецоперации 24 февраля 2022 г. США отправили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь общим объемом свыше $110 млрд, в том числе $27,4 млрд на помощь в области безопасности. Всего под резолюцией подписались 11 конгрессменов из республиканской партии.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, Захарова ранее предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали. Президент РФ Владимир Путин же в декабре 2022 г. заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных