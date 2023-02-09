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В конгресс США внесли документ с требованием прекратить поставки оружия Киеву

Ведомости

Группа конгрессменов США вынесла на рассмотрение резолюцию с требованием к президенту страны Джо Байдену прекратить поставки военной помощи Украине и призывом ко всем сторонам конфликта достигнуть мирного соглашения, передает Fox News.

Согласно тексту резолюции, с начала российской спецоперации 24 февраля 2022 г. США отправили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь общим объемом свыше $110 млрд, в том числе $27,4 млрд на помощь в области безопасности.

В документе уточняется, что поставки вооружений «сильно истощили запасы США, ослабив готовность США в случае конфликта». Всего под резолюцией подписались 11 конгрессменов из республиканской партии.

Западные страны уже неоднократно отправляли на Украину военную помощь. О последнем пакете США объявили 3 февраля. В него вошли в том числе системы ПВО, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin и др.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конфликт на Украине восходящим по спирали. Президент РФ Владимир Путин же в декабре 2022 г. заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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