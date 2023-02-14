В МИДе указали на отсутствие нерешаемых задач в поставке Турции второго полка С-400
Россия не видит нерешаемых задач при реализации контракта на поставки Турции второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, хотя некоторые страны и вводят ограничительные меры против РФ, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью «РИА Новости».
«Как известно, отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений...Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим». – рассказал он.
Дипломат также указал на необходимость соблюдения «информационной гигиены» в публичном пространстве по этому вопросу и не стал отвечать на вопрос, в какой валюте будет производиться расчет по этой сделке.
25 сентября 2021 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил намерение Анкары приобрести у Москвы второй полк зенитных ракетных систем С-400. Как отмечает «РИА Новости», в прошлом году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о подписании соответствующего контракта.
Рамочный контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 в Турцию стоимостью около $2,5 млрд был заключен в 2017 г., и первые две системы были поставлены в 2019 г. С этого момента между Турцией и Россией продолжаются переговоры о заказе и поставке оставшихся двух систем. Решение турецкой стороны вызвало критику и давление со стороны США.
После боевых стрельб турецких С-400 осенью 2020 г. США в конце 2020 г. ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира, а весной 2021 г. окончательно исключили Турцию из программы F-35 – ранее страна была партнером американцев в этой программе с самого начала, заказав 100 самолетов, а турецкая промышленность производила некоторые его элементы.