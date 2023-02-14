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В МИДе указали на отсутствие нерешаемых задач в поставке Турции второго полка С-400

Ведомости

Россия не видит нерешаемых задач при реализации контракта на поставки Турции второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, хотя некоторые страны и вводят ограничительные меры против РФ, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью «РИА Новости».

«Как известно, отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений...Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим». – рассказал он.

Дипломат также указал на необходимость соблюдения «информационной гигиены» в публичном пространстве по этому вопросу и не стал отвечать на вопрос, в какой валюте будет производиться расчет по этой сделке.

25 сентября 2021 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил намерение Анкары приобрести у Москвы второй полк зенитных ракетных систем С-400. Как отмечает «РИА Новости», в прошлом году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о подписании соответствующего контракта.

Рамочный контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 в Турцию стоимостью около $2,5 млрд был заключен в 2017 г., и первые две системы были поставлены в 2019 г. С этого момента между Турцией и Россией продолжаются переговоры о заказе и поставке оставшихся двух систем. Решение турецкой стороны вызвало критику и давление со стороны США.

После боевых стрельб турецких С-400 осенью 2020 г. США в конце 2020 г. ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира, а весной 2021 г. окончательно исключили Турцию из программы F-35 – ранее страна была партнером американцев в этой программе с самого начала, заказав 100 самолетов, а турецкая промышленность производила некоторые его элементы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных