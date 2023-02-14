В МИДе указали на отсутствие нерешаемых задач в поставке Турции второго полка С-400

Рамочный контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 в Турцию стоимостью около $2,5 млрд был заключен в 2017 г., и первые две системы были поставлены в 2019 г. С этого момента между Турцией и Россией продолжаются переговоры о заказе и поставке оставшихся двух систем. Решение турецкой стороны вызвало критику и давление со стороны США.