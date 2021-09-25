Эрдоган подтвердил планы Турции по покупке у России систем С-400

В августе Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что у Турции «нет никаких сомнений» в приобретении у России второго полка зенитных ракетных систем С-400. «У нас с российской стороной помимо С-400 много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолеты Ильюшина (Ил-76, кроме того, использовались амфибии Бе-200. – Ред.) для тушения пожаров. Это мы обсуждали [с президентом РФ Владимиром Путиным] по телефону. Во время моей поездки в Россию мы это все обсудим», — сообщал Эрдоган.