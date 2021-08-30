Президент Турции готов к заключению второго контракта на системы С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью турецкому телеканалу NTV, что «у нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк (зенитных ракетных систем С-400. – «Ведомости»). У нас с российской стороной помимо С-400 много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолеты Илюшина (Ил-76, кроме того, использовались амфибии Бе-200. – «Ведомости») для тушения пожаров. Это мы обсуждали [с президентом РФ Владимиром Путиным] по телефону. Во время моей поездки в Россию мы это всё обсудим» (цитата по ТАСС). О дате визита Эрдоган не сообщил.