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Президент Турции готов к заключению второго контракта на системы С-400

Заключение первого контракта привело к ограничениям США против Турции
Алексей Никольский
Система С-400 получила высокую оценку турецких военных /Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью турецкому телеканалу NTV, что «у нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк (зенитных ракетных систем С-400. – «Ведомости»). У нас с российской стороной помимо С-400 много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолеты Илюшина (Ил-76, кроме того, использовались амфибии Бе-200. – «Ведомости») для тушения пожаров. Это мы обсуждали [с президентом РФ Владимиром Путиным] по телефону. Во время моей поездки в Россию мы это всё обсудим» (цитата по ТАСС). О дате визита Эрдоган не сообщил.

20 июля в ходе авиасалона МАКС-2021 и 25 августа во время форума «Армия-2021» генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев заявлял, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции систем С-400 ожидается до конца года. Турецкая сторона до заявления Эрдогана подобных прогнозов не делала. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, каких-либо технических проблем для производства второго комплекта систем С-400 для Турции нет, но работа начнется в случае заключения контракта. В 2019 г., когда выполнялся первый контракт на первый полк, такие проблемы были, продолжает он. Фактически авральными темпами Концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» пришлось создавать специальную экспортную версию С-400 и эта задача была выполнена, говорит собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных