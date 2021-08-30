Президент Турции готов к заключению второго контракта на системы С-400

Президент Турции готов к заключению второго контракта на системы С-400Заключение первого контракта привело к ограничениям США против Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью турецкому телеканалу NTV, что «у нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк (зенитных ракетных систем С-400. – «Ведомости»). У нас с российской стороной помимо С-400 много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолеты Илюшина (Ил-76, кроме того, использовались амфибии Бе-200. – «Ведомости») для тушения пожаров. Это мы обсуждали [с президентом РФ Владимиром Путиным] по телефону. Во время моей поездки в Россию мы это всё обсудим» (цитата по ТАСС). О дате визита Эрдоган не сообщил.
20 июля в ходе авиасалона МАКС-2021 и 25 августа во время форума «Армия-2021» генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев заявлял, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции систем С-400 ожидается до конца года. Турецкая сторона до заявления Эрдогана подобных прогнозов не делала. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, каких-либо технических проблем для производства второго комплекта систем С-400 для Турции нет, но работа начнется в случае заключения контракта. В 2019 г., когда выполнялся первый контракт на первый полк, такие проблемы были, продолжает он. Фактически авральными темпами Концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» пришлось создавать специальную экспортную версию С-400 и эта задача была выполнена, говорит собеседник «Ведомостей».