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Минобороны закупило вооружений на 500 млрд рублей

Приоритет – гиперзвук и беспилотники, при этом многие вооружения куплены в кредит
Алексей Никольский
Согласно сообщению Минобороны, для Сухопутных войск были заключены контракты на поставку нескольких десятков защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения «Тайфун-ВДВ» /Максим Стулов / Ведомости

На проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2021» Минобороны заключило контракты на сумму более 500 млрд руб. на поставку 1300 новых и 150 единиц отремонтированной и модернизированной техники, заявил 24 августа замминистра обороны Алексей Криворучко.

В июле 2021 г. Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона». Тогда ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев более 350 км, поразила наземную цель. Тактико-технические характеристики изделия подтвердились, отметили тогда в министерстве. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, эти ракеты завершили испытания и наступило время их крупных закупок. 24 августа министерство объявило о начале массовых закупок гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» морского базирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных