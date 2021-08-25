Минобороны закупило вооружений на 500 млрд рублей

Минобороны закупило вооружений на 500 млрд рублейПриоритет – гиперзвук и беспилотники, при этом многие вооружения куплены в кредит
На проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2021» Минобороны заключило контракты на сумму более 500 млрд руб. на поставку 1300 новых и 150 единиц отремонтированной и модернизированной техники, заявил 24 августа замминистра обороны Алексей Криворучко.
В июле 2021 г. Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона». Тогда ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев более 350 км, поразила наземную цель. Тактико-технические характеристики изделия подтвердились, отметили тогда в министерстве. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, эти ракеты завершили испытания и наступило время их крупных закупок. 24 августа министерство объявило о начале массовых закупок гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» морского базирования.