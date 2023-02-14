Минобороны сообщило о рейде ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, сообщила пресс-служба Минобороны.
Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Уточняется, что продолжительность полета превысила 7 часов. Подобные полеты дальней авиации регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, напомнили в Минобороны.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
В середине декабря Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Ракетоносцы во время полета сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С, общая продолжительность полета также превысила 7 часов.