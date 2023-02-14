Минобороны сообщило о рейде ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем

В середине декабря Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Ракетоносцы во время полета сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С, общая продолжительность полета также превысила 7 часов.