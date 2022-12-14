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Российские стратегические ракетоносцы выполнили патрулирование над Японским морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Ракетоносцы во время полета сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С, общая продолжительность полета превысила 7 часов.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в Минобороны.

Подобные полеты дальней авиации регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, добавили там.

28 октября в России состоялась тренировка по нанесению ответного массированного ядерного удара, в рамках которой Ту-95МС провели пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В мае российские Ту-95МС вместе с китайскими бомбардировщиками Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие было проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных