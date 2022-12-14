Российские стратегические ракетоносцы выполнили патрулирование над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Ракетоносцы во время полета сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С, общая продолжительность полета превысила 7 часов.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в Минобороны.
Подобные полеты дальней авиации регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, добавили там.
28 октября в России состоялась тренировка по нанесению ответного массированного ядерного удара, в рамках которой Ту-95МС провели пуски крылатых ракет воздушного базирования.
В мае российские Ту-95МС вместе с китайскими бомбардировщиками Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие было проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран.