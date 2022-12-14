Российские стратегические ракетоносцы выполнили патрулирование над Японским морем

В мае российские Ту-95МС вместе с китайскими бомбардировщиками Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие было проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран.