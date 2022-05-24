Россия и Китай провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В ноябре прошлого года Россия и Китай провели третье воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В Минобороны тогда уточнили, что цель совместной миссии – это развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепление глобальной стратегической стабильности.