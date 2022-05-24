Россия и Китай провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов. На отдельных этапах маршрута они сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии», — следует из сообщения.
Самолеты обеих стран действовали «строго в соответствии с положениями международного права, избежав нарушений воздушного пространства иностранных государств». Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран, говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года Россия и Китай провели третье воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В Минобороны тогда уточнили, что цель совместной миссии – это развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепление глобальной стратегической стабильности.