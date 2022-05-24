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Россия и Китай провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов. На отдельных этапах маршрута они сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии», — следует из сообщения.

Самолеты обеих стран действовали «строго в соответствии с положениями международного права, избежав нарушений воздушного пространства иностранных государств». Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года Россия и Китай провели третье воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В Минобороны тогда уточнили, что цель совместной миссии – это развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепление глобальной стратегической стабильности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных