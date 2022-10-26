Тренировка ответного ядерного удара прошла успешно

Но «нормальность» проведенных учений не означает, что они проведены в благополучной обстановке, продолжает эксперт, сравнивая атмосферу с Карибским кризисом 1962 г. и учениями НАТО Able Archer в 1983 г. Поэтому применение всех процедур и уведомлений, что было сделано российской стороной, позволяет не допустить катастрофы, и меры по снижению ядерной опасности необходимо применять на постоянной основе. Этим продолжают заниматься специальные структуры в Москве (в Минобороны России) и в США (в госдепе) – центры уменьшения ядерной опасности, поясняет Стефанович.