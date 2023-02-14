Минобороны Германии не ожидает скорого завершения конфликта на Украине

В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – сказал он тогда.