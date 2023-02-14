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Политика

Минобороны Германии не ожидает скорого завершения конфликта на Украине

Ведомости

В краткосрочной перспективе конфликт на Украине не завершится, а победитель не будет определен, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием руководителей оборонных ведомств стран – участниц НАТО в Брюсселе.

«Я думаю, что окончания войны в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу... Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли наших усилий [в поддержке Киева]», – приводит его слова ТАСС.

Писториус также напомнил о риске эскалации конфликта, заявив, что каждый шаг в вопросе поставок оружия Киеву должен быть взвешен.

В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – сказал он тогда.

7 февраля правительство ФРГ одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Украине. Танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 г., отмечал Spiegel.

25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных