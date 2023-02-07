Spiegel: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Украине, передает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
Федеральный совет безопасности страны, как отмечают источники, одобрил поставку Украине в общей сложности 178 танков Leopard 1. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 г., пишет издание.
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.