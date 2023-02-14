Экс-постпред США при ООН заявила о намерении участвовать в президентских выборах

За право выдвинуться на пост президента США от Республиканской партии Хейли будет бороться с экс-президентом страны Дональдом Трампом, который объявил об участии в выборах в ноябре 2022 г. Таким образом, бывший постпред США при ООН нарушила свое обещание. Весной 2022 г. она заявила, что не будет баллотироваться в президенты, если это сделает Трамп.