Экс-постпред США при ООН заявила о намерении участвовать в президентских выборах
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли анонсировала свое участие в президентских выборах в 2024 г. Видеообращение политик опубликовала на своем YouTube-канале.
«Пришло время лидерства нового поколения. Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», — заявила она в видео.
Во время президентства Дональда Трампа с 2017 по 2018 г. Хейли занимала пост постпреда США при ООН. До этого, с 2005 по 2010 г., она входила в состав палаты представителей Южной Каролины, а в 2011 г. стала губернатором штата.
За право выдвинуться на пост президента США от Республиканской партии Хейли будет бороться с экс-президентом страны Дональдом Трампом, который объявил об участии в выборах в ноябре 2022 г. Таким образом, бывший постпред США при ООН нарушила свое обещание. Весной 2022 г. она заявила, что не будет баллотироваться в президенты, если это сделает Трамп.