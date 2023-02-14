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Минюст внес в перечень нежелательных организаций «Форум свободной России»

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Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций литовскую неправительственную организацию (НПО) «Форум свободной России», сообщается на сайте ведомства. 

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России" (Литовская Республика)», — говорится в сообщении. 

Генпрокуратура признала деятельность НПО нежелательной в России 1 февраля. В ведомстве пояснили, что организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ. 

«Форум свободной России» (ФСР) — конференция российской оппозиции, проходящая два раза в год в Вильнюсе. Форум был основан в марте 2016 г. Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным (оба внесены в реестр иноагентов РФ).

Ранее Минюст внес в перечень нежелательных организаций издание «Медуза» (признано в РФ иноагентом), зарегистрированное в Латвии, и «Фонд Андрея Сахарова» (The Andrei Sakharov Foundation), зарегистрированный в США. Всего перечень Минюста насчитывает 75 организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных