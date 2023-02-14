Минюст внес в перечень нежелательных организаций «Форум свободной России»
Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций литовскую неправительственную организацию (НПО) «Форум свободной России», сообщается на сайте ведомства.
«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Форум свободной России" (Литовская Республика)», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура признала деятельность НПО нежелательной в России 1 февраля. В ведомстве пояснили, что организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.
«Форум свободной России» (ФСР) — конференция российской оппозиции, проходящая два раза в год в Вильнюсе. Форум был основан в марте 2016 г. Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным (оба внесены в реестр иноагентов РФ).
Ранее Минюст внес в перечень нежелательных организаций издание «Медуза» (признано в РФ иноагентом), зарегистрированное в Латвии, и «Фонд Андрея Сахарова» (The Andrei Sakharov Foundation), зарегистрированный в США. Всего перечень Минюста насчитывает 75 организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.