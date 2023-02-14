Володин поручил выяснить, поставляло ли НПЗ «Лукойла» топливо на Украину
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить у Генпрокуратуры и Минэнерго данные о возможных поставках бензина и топлива на Украину с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании «Лукойл» в Болгарии.
«Просьба комитету [Госдумы] по безопасности безотлагательно направить запрос в Генпрокуратуру и Минэнерго, а затем ответ огласить на заседании Государственной думы», — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты (цитата по ТАСС).
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обратился к Володину с просьбой направить запросы в Генпрокуратуру и Минэнерго, чтобы выяснить, действительно ли нефть с НПЗ «Лукойла» поставлялась на Украину. Он напомнил, что до этого спикер Госдумы уже поручал думским комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ в Болгарии.
По словам Затулина, комитеты по энергетике и по безопасности и коррупции направили запрос в МИД и «Лукойл». В компании ответили, что «не знают, куда направлялись купленные посредниками бензин и дизтопливо с ее завода в Бургасе», заявил депутат.
В январе газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева сообщила, что республика с весны 2022 г. тайно поставляла на Украину дизельное топливо и боеприпасы. Газета утверждала, что топливо производили только из российской нефти на нефтехимическом комбинате в Бургасе «Лукойла».
В «Лукойле» в свою очередь поставки на Украину отрицали и заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд из-за сообщений СМИ.