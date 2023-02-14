Володин поручил выяснить, поставляло ли НПЗ «Лукойла» топливо на Украину

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обратился к Володину с просьбой направить запросы в Генпрокуратуру и Минэнерго, чтобы выяснить, действительно ли нефть с НПЗ «Лукойла» поставлялась на Украину. Он напомнил, что до этого спикер Госдумы уже поручал думским комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ в Болгарии.