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Володин поручил выяснить, поставляло ли НПЗ «Лукойла» топливо на Украину

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить у Генпрокуратуры и Минэнерго данные о возможных поставках бензина и топлива на Украину с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании «Лукойл» в Болгарии.

«Просьба комитету [Госдумы] по безопасности безотлагательно направить запрос в Генпрокуратуру и Минэнерго, а затем ответ огласить на заседании Государственной думы», — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты (цитата по ТАСС). 

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обратился к Володину с просьбой направить запросы в Генпрокуратуру и Минэнерго, чтобы выяснить, действительно ли нефть с НПЗ «Лукойла» поставлялась на Украину. Он напомнил, что до этого спикер Госдумы уже поручал думским комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ в Болгарии.

По словам Затулина, комитеты по энергетике и по безопасности и коррупции направили запрос в МИД и «Лукойл». В компании ответили, что «не знают, куда направлялись купленные посредниками бензин и дизтопливо с ее завода в Бургасе», заявил депутат.

В январе газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева сообщила, что республика с весны 2022 г. тайно поставляла на Украину дизельное топливо и боеприпасы. Газета утверждала, что топливо производили только из российской нефти на нефтехимическом комбинате в Бургасе «Лукойла». 

В «Лукойле» в свою очередь поставки на Украину отрицали и заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд из-за сообщений СМИ. 

Ранее по теме: «Лукойл» договорился о продаже НПЗ в Италии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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