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Минобороны сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР

Ведомости

Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР, наступление российских сил не удержала и вторая линия обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника», — говорится в сообщении. Район наступления не уточняется.

В ведомстве отметили, что украинские военные оставляли свои позиции в спешке и не успели забрать вооружение и тела погибших. При этом ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами. Несмотря на это, российским военным удалось закрепиться на занятых позициях и продолжить наступление, уточняет Минобороны.

8 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике. Речь идет о ситуации в районах Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицка, отметил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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