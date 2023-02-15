Минобороны сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР
Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР, наступление российских сил не удержала и вторая линия обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника», — говорится в сообщении. Район наступления не уточняется.
В ведомстве отметили, что украинские военные оставляли свои позиции в спешке и не успели забрать вооружение и тела погибших. При этом ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами. Несмотря на это, российским военным удалось закрепиться на занятых позициях и продолжить наступление, уточняет Минобороны.
8 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике. Речь идет о ситуации в районах Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицка, отметил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.