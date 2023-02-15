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Журналистка Мария Пономаренко получила 6 лет колонии за пост о Мариуполе

Ведомости

Ленинский районный суд Барнаула приговорил российскую журналистку портала RusNews Марию Пономаренко к 6 годам колонии по делу о распространении фейка об обстреле российскими военнослужащими драматического театра в Мариуполе, передает «Коммерсантъ».

Помимо этого, суд запретил Пономаренко в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью. Изначально гособвинение запрашивало для нее 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти), по которой Пономаренко обвиняется, составляет лишение свободы на срок до 10 лет.

Пономаренко была арестована в конце апреля. По информации судов Санкт-Петербурга, она 17 марта 2022 г. опубликовала в Telegram-канале пост, в котором утверждала, что российские воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по драмтеатру в Мариуполе. При этом Минобороны России эту информацию к тому моменту уже опровергло.

16 марта 2022 г. произошел взрыв в здании Мариупольского драмтеатра. Украинская сторона обвинила в произошедшем российских военных. В тот же день Минобороны России сообщило о своей непричастности к произошедшему и обвинило украинских националистов из подразделения «Азов» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). По информации ведомства, боевики «Азова» устроили «кровавую провокацию» и взорвали здание театра, которое было заранее заминировано ими же. В Минобороны также отметили, что российская авиация не выполняла никаких задач в черте Мариуполя 16 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных