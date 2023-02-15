Журналистка Мария Пономаренко получила 6 лет колонии за пост о Мариуполе

16 марта 2022 г. произошел взрыв в здании Мариупольского драмтеатра. Украинская сторона обвинила в произошедшем российских военных. В тот же день Минобороны России сообщило о своей непричастности к произошедшему и обвинило украинских националистов из подразделения «Азов» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). По информации ведомства, боевики «Азова» устроили «кровавую провокацию» и взорвали здание театра, которое было заранее заминировано ими же. В Минобороны также отметили, что российская авиация не выполняла никаких задач в черте Мариуполя 16 марта.