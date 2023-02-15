Матвиенко объяснила проведение заседания Совфеда 22 февраля
Совет Федерации переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства, заявила спикер Валентина Матвиенко.
«Правительство обратилось к нам с просьбой: до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», – заявила Матвиенко.
Свое заявление она объяснила попыткой пресечь появление недостоверной информации. «Я официально заявляю: все, кто собирается фейки какие-то публиковать, надо обратиться к официальному сайту Совета Федерации, что по просьбе правительства мы переносим заседание с 1 марта, сдвигаем его на 22 февраля и вместе с думой стараемся обеспечить в эти дни принятие важных законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов», – подчеркнула она.
15 февраля источник «РИА Новости» в парламенте сообщил, что 22 февраля состоятся внеплановые заседания Госдумы и Совфеда. Тогда сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что заседание будет посвящено интеграции присоединенных регионов в правовую систему РФ. Однако вскоре Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов опроверг внеплановость заседания в нижней палате. «У нас и было на 22 февраля запланировано заседание», — уточнил он агентству.
21 февраля президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в послании Путин сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз выступление президента страны перед Федеральным собранием произошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием ДНР и ЛНР, а также началом военной операции на Украине.