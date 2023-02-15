Матвиенко объяснила проведение заседания Совфеда 22 февраля

21 февраля президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в послании Путин сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз выступление президента страны перед Федеральным собранием произошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием ДНР и ЛНР, а также началом военной операции на Украине.