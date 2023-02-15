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Матвиенко объяснила проведение заседания Совфеда 22 февраля

Ведомости

Совет Федерации переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства, заявила спикер Валентина Матвиенко.

«Правительство обратилось к нам с просьбой: до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц», – заявила Матвиенко.

Свое заявление она объяснила попыткой пресечь появление недостоверной информации. «Я официально заявляю: все, кто собирается фейки какие-то публиковать, надо обратиться к официальному сайту Совета Федерации, что по просьбе правительства мы переносим заседание с 1 марта, сдвигаем его на 22 февраля и вместе с думой стараемся обеспечить в эти дни принятие важных законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов», – подчеркнула она.

15 февраля источник «РИА Новости» в парламенте сообщил, что 22 февраля состоятся внеплановые заседания Госдумы и Совфеда. Тогда сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что заседание будет посвящено интеграции присоединенных регионов в правовую систему РФ. Однако вскоре Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов опроверг внеплановость заседания в нижней палате. «У нас и было на 22 февраля запланировано заседание», — уточнил он агентству.

21 февраля президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в послании Путин сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз выступление президента страны перед Федеральным собранием произошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием ДНР и ЛНР, а также началом военной операции на Украине.

Ранее по теме: Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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