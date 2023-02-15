Лавров сообщил о провальных попытках изолировать Россию

7 февраля руководитель российского МИДа посетил столицу Мали Бамако, где встретился с президентом страны Ассими Гойтой и министром иностранных дел Аблулайей Диопом. Они обсудили вопросы равного партнерства, экономического сотрудничества и поддержку безопасности. Позже глава МИД Мали сообщил, что Бамако выступает против международных экономических санкций в отношении с Россией в связи с конфликтом на Украине. В рамках этого турне Лавров также посетил Мавританию и Судан. До этого, с 23 по 27 января, он ездил в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголу и Эритрею.