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Лавров сообщил о провальных попытках изолировать Россию

Ведомости

Попытки превратить Россию в «страну-изгоя» и изолировать ее провалились, выбранный внешнеполитический курс показал свою эффективность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме. 

«Попытки изолировать Россию провалились. Это вынуждены признать и наши недруги. Утвержденный президентом внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов при одновременной открытости для широкого равноправного международного сотрудничества доказывает свою эффективность», – сказал он. 

Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что современный мир многополярен. Он напомнил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не хотят жить по правилам, которые придумали западные страны для себя. 

«Поэтому закономерно, что три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям, заняли взвешенную позицию относительно ситуации на Украине, которую они справедливо рассматривают не изолированно, а в контексте давно вызревавшего из агрессивного курса НАТО кризиса европейской безопасности в целом», – добавил Лавров. 

7 февраля руководитель российского МИДа посетил столицу Мали Бамако, где встретился с президентом страны Ассими Гойтой и министром иностранных дел Аблулайей Диопом. Они обсудили вопросы равного партнерства, экономического сотрудничества и поддержку безопасности. Позже глава МИД Мали сообщил, что Бамако выступает против международных экономических санкций в отношении с Россией в связи с конфликтом на Украине. В рамках этого турне Лавров также посетил Мавританию и Судан. До этого, с 23 по 27 января, он ездил в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголу и Эритрею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных