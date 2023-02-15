Лавров сообщил о провальных попытках изолировать Россию
Попытки превратить Россию в «страну-изгоя» и изолировать ее провалились, выбранный внешнеполитический курс показал свою эффективность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме.
«Попытки изолировать Россию провалились. Это вынуждены признать и наши недруги. Утвержденный президентом внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов при одновременной открытости для широкого равноправного международного сотрудничества доказывает свою эффективность», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что современный мир многополярен. Он напомнил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не хотят жить по правилам, которые придумали западные страны для себя.
«Поэтому закономерно, что три четверти государств мира не присоединились к антироссийским санкциям, заняли взвешенную позицию относительно ситуации на Украине, которую они справедливо рассматривают не изолированно, а в контексте давно вызревавшего из агрессивного курса НАТО кризиса европейской безопасности в целом», – добавил Лавров.
7 февраля руководитель российского МИДа посетил столицу Мали Бамако, где встретился с президентом страны Ассими Гойтой и министром иностранных дел Аблулайей Диопом. Они обсудили вопросы равного партнерства, экономического сотрудничества и поддержку безопасности. Позже глава МИД Мали сообщил, что Бамако выступает против международных экономических санкций в отношении с Россией в связи с конфликтом на Украине. В рамках этого турне Лавров также посетил Мавританию и Судан. До этого, с 23 по 27 января, он ездил в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголу и Эритрею.