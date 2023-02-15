ФСБ задержала подозреваемого в диверсиях на железной дороге агента СБУ

В ноябре 2022 г. он, как утверждается, был направлен в Россию из Латвии под видом беженца. Находясь в столичном регионе, задержанный, считает ФСБ, поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У него изъяты средства связи и электронные носители информации с фотоотчетами диверсий и перепиской с сотрудником СБУ.