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ФСБ задержала подозреваемого в диверсиях на железной дороге агента СБУ

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ, сообщил центр общественных связей российской спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин Украины 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги», – говорится в сообщении.

В ФСБ также отметили, что задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши. При этом его проверка и подготовка проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

В ноябре 2022 г. он, как утверждается, был направлен в Россию из Латвии под видом беженца. Находясь в столичном регионе, задержанный, считает ФСБ, поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У него изъяты средства связи и электронные носители информации с фотоотчетами диверсий и перепиской с сотрудником СБУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании участника батальона «Азов» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) в Ростове-на-Дону. Он, как утверждается, также приехал в Россию под видом беженца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных