ФСБ задержала подозреваемого в диверсиях на железной дороге агента СБУ
Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ, сообщил центр общественных связей российской спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин Украины 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги», – говорится в сообщении.
В ФСБ также отметили, что задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши. При этом его проверка и подготовка проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.
В ноябре 2022 г. он, как утверждается, был направлен в Россию из Латвии под видом беженца. Находясь в столичном регионе, задержанный, считает ФСБ, поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У него изъяты средства связи и электронные носители информации с фотоотчетами диверсий и перепиской с сотрудником СБУ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании участника батальона «Азов» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) в Ростове-на-Дону. Он, как утверждается, также приехал в Россию под видом беженца.