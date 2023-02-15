Россия приостановила и денонсировала соглашение с Латвией по налогам
Россия приостановила, а затем денонсировала межправительственное соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Российская Федерация приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвией к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать», – пояснил Сазонов (цитата по «РИА Новости»).
Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 г. приостановил действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США и Швейцария, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.
Минфин ранее начал подготовку перечня дружественных стран для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), рассказал «Ведомостям» Сазанов. По его словам, министерство готовит для отправки в правительство предложения начать переговоры с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).