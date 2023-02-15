Россия приостановила и денонсировала соглашение с Латвией по налогам

После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США и Швейцария, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.