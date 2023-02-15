СЕ обратится в Венецианскую комиссию из-за притеснения нацменьшинств на Украине

«Здесь, в Страсбурге, по общей инициативе Венгрии и Румынии парламент Совета Европы на заседании решил обратиться в Венецианскую комиссию с этим вопросом», – сказал Сийярто на трансляции в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).