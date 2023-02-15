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СЕ обратится в Венецианскую комиссию из-за притеснения нацменьшинств на Украине

Ведомости

Совет Европы (СЕ) принял решение обратиться к Венецианской комиссии по поводу положения нацменьшинств на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Решение об обращении было принято по инициативе Румынии и Венгрии.

«Здесь, в Страсбурге, по общей инициативе Венгрии и Румынии парламент Совета Европы на заседании решил обратиться в Венецианскую комиссию с этим вопросом», – сказал Сийярто на трансляции в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).

Также он добавил, что решение Венецианской комиссии будет подготовлено к июню. «Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии», – заключил министр.

В январе Сийярто заявил, что венгерские власти запросили помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье. Тогда министр попросил страны Евросоюза выступить против притеснения венгров на территории региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных