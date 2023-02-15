СЕ обратится в Венецианскую комиссию из-за притеснения нацменьшинств на Украине
Совет Европы (СЕ) принял решение обратиться к Венецианской комиссии по поводу положения нацменьшинств на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Решение об обращении было принято по инициативе Румынии и Венгрии.
«Здесь, в Страсбурге, по общей инициативе Венгрии и Румынии парламент Совета Европы на заседании решил обратиться в Венецианскую комиссию с этим вопросом», – сказал Сийярто на трансляции в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной).
Также он добавил, что решение Венецианской комиссии будет подготовлено к июню. «Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии», – заключил министр.
В январе Сийярто заявил, что венгерские власти запросили помощи стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье. Тогда министр попросил страны Евросоюза выступить против притеснения венгров на территории региона.