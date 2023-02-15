В Польше пожаловались на отсутствие возможности передать истребители Украине
У Польши недостаточно истребителей для передачи Украине, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак Польскому телевидению после встречи представителей стран НАТО в Брюсселе.
«У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»). Министр добавил, что страна при этом поддерживает поставки самолетов Украине другими странами НАТО.
1 февраля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти страны не будут передавать истребители F-16 Украине. Тогда президент подчеркнул, что такое решение связано с заботой о безопасности страны, а также с ожиданием поставок более новой версии истребителей – F-35.
14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки боевых самолетов армии Украины не являются срочным вопросом. По словам генсека, в срочном порядке необходимы поставки того, что уже было обещано, в частности бронеавтомобилей, боевых машин пехоты (БМП), а также боеприпасов к уже имеющимся на территории страны системам.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание» Украины вооружением приближает альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.