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Политика

В Польше пожаловались на отсутствие возможности передать истребители Украине

Ведомости

У Польши недостаточно истребителей для передачи Украине, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак Польскому телевидению после встречи представителей стран НАТО в Брюсселе.

«У нас есть только 48 F-16. Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»). Министр добавил, что страна при этом поддерживает поставки самолетов Украине другими странами НАТО.

1 февраля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти страны не будут передавать истребители F-16 Украине. Тогда президент подчеркнул, что такое решение связано с заботой о безопасности страны, а также с ожиданием поставок более новой версии истребителей – F-35.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки боевых самолетов армии Украины не являются срочным вопросом. По словам генсека, в срочном порядке необходимы поставки того, что уже было обещано, в частности бронеавтомобилей, боевых машин пехоты (БМП), а также боеприпасов к уже имеющимся на территории страны системам.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание» Украины вооружением приближает альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Ранее по теме: МИД счел абсурдными слова Макрона о возможных поставках истребителей Киеву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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