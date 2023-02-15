В Польше пожаловались на отсутствие возможности передать истребители Украине

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки боевых самолетов армии Украины не являются срочным вопросом. По словам генсека, в срочном порядке необходимы поставки того, что уже было обещано, в частности бронеавтомобилей, боевых машин пехоты (БМП), а также боеприпасов к уже имеющимся на территории страны системам.