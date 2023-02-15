Лавров назвал хамством игнорирование Швецией и Данией писем о «Северных потоках»
Игнорирование Швецией и Данией официальных писем премьер-министра Михаила Мишустина по «Северным потокам» является хамством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, с сентября прошлого года ни Швеция, ни Дания не отвечают на официальные письма Мишустина, который предложил назначить контактное лицо, с которым можно будет вести диалог по «Северным потокам».
«Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).
Ранее комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. В обращении упоминается расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрыву трех веток «Северных потоков» в Балтийском море причастны США и Норвегия.
В Белом доме назвали ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.