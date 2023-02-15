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Лавров назвал хамством игнорирование Швецией и Данией писем о «Северных потоках»

Ведомости

Игнорирование Швецией и Данией официальных писем премьер-министра Михаила Мишустина по «Северным потокам» является хамством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, с сентября прошлого года ни Швеция, ни Дания не отвечают на официальные письма Мишустина, который предложил назначить контактное лицо, с которым можно будет вести диалог по «Северным потокам».

«Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).

Ранее комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. В обращении упоминается расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрыву трех веток «Северных потоков» в Балтийском море причастны США и Норвегия.

В Белом доме назвали ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.

Ранее по теме: В Кремле заявили о попытке «свернуть» расследование подрыва «Северных потоков»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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