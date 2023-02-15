Путин поддержал идею главы «Новых людей» о начале работы партии в новых регионах
Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера «Новых людей» Алексея Нечаева о начале работы партии в новых регионах РФ.
На сегодняшней встрече с главой государства Нечаев рассказал, что отделения партии открылись в 62 регионах. Нечаев сообщил о желании начать работу в новых регионах, если президент поддержит.
«Конечно», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля.
В январе стало известно, что партия «Единая Россия» приступила к созданию местных отделений партии в ЛНР. Уточнялось, что первые отделения появятся в Алчевске и Перевальске. «Нашей первостепенной задачей сейчас является выстраивание системного рабочего механизма для того, чтобы здесь, в республике, все было как минимум на том же уровне, что и в других регионах России», – отмечала замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова.
В пресс-службе партии напомнили, что осенью прошлого года «Единая Россия» открыла региональные отделения в ЛНР и ДНР. Секретарем донецкого отделения партии был избран врио главы республики Денис Пушилин, а луганского отделения — председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.