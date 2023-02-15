Путин поддержал идею главы «Новых людей» о начале работы партии в новых регионах

В январе стало известно, что партия «Единая Россия» приступила к созданию местных отделений партии в ЛНР. Уточнялось, что первые отделения появятся в Алчевске и Перевальске. «Нашей первостепенной задачей сейчас является выстраивание системного рабочего механизма для того, чтобы здесь, в республике, все было как минимум на том же уровне, что и в других регионах России», – отмечала замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова.