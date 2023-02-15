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Швейцария намерена конфисковать активы соратников Януковича почти на 132 млн евро

Ведомости

Правительство Швейцарии решило запустить процедуру конфискации активов соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, которые были заморожены в стране в феврале 2014 г., на сумму свыше 130 млн франков (131,7 млн евро).

«Активы останутся замороженными до принятия окончательного решения системой административного правосудия Швейцарии о конфискации. Любые активы, которые в конечном итоге будут конфискованы, будут возвращены украинскому народу в соответствии с международным соглашением», – сообщила пресс-служба правительства.

В правительстве пояснили, что данная процедура, предусмотренная Законом об иностранных незаконных активах (FIAA), применяется в исключительных обстоятельствах, когда судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать. Несмотря на сотрудничество Швейцарии и Украины, Киев столкнулся с «определенными трудностями» в этом направлении, которые усугубились после начала российской спецоперации.

«Федеральный совет считает, что возбуждение дела о конфискации на основании FIAA теперь возможно и уместно», – заключили там.

Ранее в январе суд в Киеве дал разрешение на заочный арест Януковича по делу евромайдана. На Украине против бывшего президента уже возбуждено несколько дел. В начале октября 2021 г. он был заочно арестован по обвинению в незаконном присвоении резиденции «Межигорье» в Киевской области. В январе 2019 г. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Он обжаловал приговор, который Киевский апелляционный суд в октябре 2020-го оставил в силе. Сам Янукович свою вину отрицает.

Ранее по теме: Швейцария заморозила активы Януковича и его соратников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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