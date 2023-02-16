Газета
Политика

Путин заявил о рассмотрении вопроса о соцгарантиях бойцов ЧВК наравне с военными

Ведомости

Власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации через частные военные компании, заявил президент России Владимир Путин, пишут «РИА Новости».

«Сейчас рассматриваем этот вопрос. <...> Все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте, мы учтем их при принятии решений. Обязательно», – сказал он.

В ходе этой встречи Львова-Белова указала на «маленькую несправедливость», при которой военные, проходящие службу по контракту, получают социальные гарантии, а бойцы ЧВК – нет, хотя «и те, и другие герои».

Путин подчеркнул, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами. «Они все выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», – сказал президент (цит. по ТАСС).

В начале января Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время СВО единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб. Помимо этого, один день прохождения военной службы будет считаться за два, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных