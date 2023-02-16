Путин заявил о рассмотрении вопроса о соцгарантиях бойцов ЧВК наравне с военными
Власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации через частные военные компании, заявил президент России Владимир Путин, пишут «РИА Новости».
«Сейчас рассматриваем этот вопрос. <...> Все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте, мы учтем их при принятии решений. Обязательно», – сказал он.
В ходе этой встречи Львова-Белова указала на «маленькую несправедливость», при которой военные, проходящие службу по контракту, получают социальные гарантии, а бойцы ЧВК – нет, хотя «и те, и другие герои».
Путин подчеркнул, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами. «Они все выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», – сказал президент (цит. по ТАСС).
В начале января Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время СВО единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб. Помимо этого, один день прохождения военной службы будет считаться за два, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.