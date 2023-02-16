Путин заявил о рассмотрении вопроса о соцгарантиях бойцов ЧВК наравне с военными

В начале января Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время СВО единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб. Помимо этого, один день прохождения военной службы будет считаться за два, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.