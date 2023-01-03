Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

Кроме того, указом устанавливаются льготные условия получения пенсии для военнослужащих. Так, один день прохождения военной службы считается за два, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.