Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели в ходе спецоперации на Украине единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.
Кроме того, указом устанавливаются льготные условия получения пенсии для военнослужащих. Так, один день прохождения военной службы считается за два, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания — 31 декабря 2022 г. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.
Аналогичный указ, касающийся пограничников, которые охраняют границу РФ на участках, примыкающим к районам проведения спецоперации, Путин подписал в апреле 2022 г. Согласно документу, военнослужащим пограничных органов ФСБ и их семьям полагались дополнительные социальные гарантии. В случае гибели военного семьям единовременно выплачивали 5 млн руб., в случае ранения, травмы и контузии — 3 млн руб.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Также с 21 сентября по 31 октября в России прошла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 россиян, еще 18 000, по словам президента РФ, захотели участвовать в спецоперации добровольно. Осенью был принят ряд законов, касающихся кредитных каникул и трудовых гарантий для мобилизованных.