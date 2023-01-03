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Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели в ходе спецоперации на Украине единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.

Кроме того, указом устанавливаются льготные условия получения пенсии для военнослужащих. Так, один день прохождения военной службы считается за два, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания — 31 декабря 2022 г. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

Аналогичный указ, касающийся пограничников, которые охраняют границу РФ на участках, примыкающим к районам проведения спецоперации, Путин подписал в апреле 2022 г. Согласно документу, военнослужащим пограничных органов ФСБ и их семьям полагались дополнительные социальные гарантии. В случае гибели военного семьям единовременно выплачивали 5 млн руб., в случае ранения, травмы и контузии — 3 млн руб.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Также с 21 сентября по 31 октября в России прошла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 россиян, еще 18 000, по словам президента РФ, захотели участвовать в спецоперации добровольно. Осенью был принят ряд законов, касающихся кредитных каникул и трудовых гарантий для мобилизованных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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