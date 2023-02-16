В Молдавии утвердили новое правительство
Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном, сообщили «РИА Новости».
Речан был утвержден в должности большинством голосов депутатов парламента. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Речан отмечал, что главными принципами работы его правительства станут интеграция в Евросоюз, порядок и дисциплина в госучреждениях, а также развитие экономики.
10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о своем уходе с должности, после чего вместе с ней в отставку отправился и весь кабинет министров. В тот же день президент страны Майя Санду выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра Речана, который являлся ее советником по безопасности и обороне, а также секретарем высшего совета безопасности.
Санду отметила, что новому правительству предстоит повысить уровень безопасности государства, концентрировать внимание на развитии экономики, а также продолжать чистку судебной системы.
Экс-премьер Гаврилица занимала должность с августа 2021 г. Причины отставки бывшего правительства не приводятся, но экс-премьер заявляла, что все это время кабмин работал на фоне «энергетического шантажа» и в режиме «непрерывного кризиса».
Ранее замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин рассказал «Ведомостям», что отставка правительства в Молдавии носит комплексный политико-экономический характер, и уточнил, что кризис с ценами на газ и электричество связан не с правительством, а с президентом страны Санду.