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В Молдавии утвердили новое правительство

Ведомости

Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном, сообщили «РИА Новости».

Речан был утвержден в должности большинством голосов депутатов парламента. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Речан отмечал, что главными принципами работы его правительства станут интеграция в Евросоюз, порядок и дисциплина в госучреждениях, а также развитие экономики.

10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о своем уходе с должности, после чего вместе с ней в отставку отправился и весь кабинет министров. В тот же день президент страны Майя Санду выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра Речана, который являлся ее советником по безопасности и обороне, а также секретарем высшего совета безопасности.

Санду отметила, что новому правительству предстоит повысить уровень безопасности государства, концентрировать внимание на развитии экономики, а также продолжать чистку судебной системы.

Экс-премьер Гаврилица занимала должность с августа 2021 г. Причины отставки бывшего правительства не приводятся, но экс-премьер заявляла, что все это время кабмин работал на фоне «энергетического шантажа» и в режиме «непрерывного кризиса».

Ранее замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин рассказал «Ведомостям», что отставка правительства в Молдавии носит комплексный политико-экономический характер, и уточнил, что кризис с ценами на газ и электричество связан не с правительством, а с президентом страны Санду.

Ранее по теме: Отставка правительства Молдавии на время прикрыла Санду
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных