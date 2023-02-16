В Молдавии утвердили новое правительство

10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о своем уходе с должности, после чего вместе с ней в отставку отправился и весь кабинет министров. В тот же день президент страны Майя Санду выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра Речана, который являлся ее советником по безопасности и обороне, а также секретарем высшего совета безопасности.