В Госдуме готовы предусмотреть социальные гарантии бойцам ЧВК
Бойцы частных военных компаний выполняют те же задачи, что и военнослужащие, поэтому должны иметь такие же социальные гарантии, заявил «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). Он сообщил, что соответствующий законопроект в комитет еще не поступил, но депутаты готовы его рассмотреть. «Если верховный главнокомандующий сказал, значит, в ближайшее время мы будем над этим работать», – отметил он.
«Думаю, в ближайшее время будем работать над этими изменениями», – сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).
О рассмотрении вопроса о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими президент России Владимир Путин заявил 16 февраля на встрече с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
«Все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте, мы учтем их при принятии решений. Обязательно», – сказал он. Перед этим Львова-Белова указала на «маленькую несправедливость», при которой военные, проходящие службу по контракту, получают социальные гарантии, а бойцы ЧВК – нет, хотя «и те, и другие – герои».
Путин отметил, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами.
С ноября 2022 г. все граждане, которые были мобилизованы по призыву либо участвовали добровольно в СВО, получили статус ветеранов боевых действий со всеми социальными преференциями, сообщила «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). «ЧВК не являются добровольными формированиями, поэтому я могу предположить, что были такие упущения», – сообщила она.