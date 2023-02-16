В Госдуме готовы предусмотреть социальные гарантии бойцам ЧВК

Бойцы частных военных компаний выполняют те же задачи, что и военнослужащие, поэтому должны иметь такие же социальные гарантии, заявил «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). Он сообщил, что соответствующий законопроект в комитет еще не поступил, но депутаты готовы его рассмотреть. «Если верховный главнокомандующий сказал, значит, в ближайшее время мы будем над этим работать», – отметил он.