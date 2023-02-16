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Политика

В Госдуме готовы предусмотреть социальные гарантии бойцам ЧВК

Ведомости

Бойцы частных военных компаний выполняют те же задачи, что и военнослужащие, поэтому должны иметь такие же социальные гарантии, заявил «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). Он сообщил, что соответствующий законопроект в комитет еще не поступил, но депутаты готовы его рассмотреть. «Если верховный главнокомандующий сказал, значит, в ближайшее время мы будем над этим работать», – отметил он.

«Думаю, в ближайшее время будем работать над этими изменениями», – сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

О рассмотрении вопроса о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими президент России Владимир Путин заявил 16 февраля на встрече с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«Все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте, мы учтем их при принятии решений. Обязательно», – сказал он. Перед этим Львова-Белова указала на «маленькую несправедливость», при которой военные, проходящие службу по контракту, получают социальные гарантии, а бойцы ЧВК – нет, хотя «и те, и другие – герои».

Путин отметил, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами.

С ноября 2022 г. все граждане, которые были мобилизованы по призыву либо участвовали добровольно в СВО, получили статус ветеранов боевых действий со всеми социальными преференциями, сообщила «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). «ЧВК не являются добровольными формированиями, поэтому я могу предположить, что были такие упущения», – сообщила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных