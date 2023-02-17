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В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с лидером «Единой России»

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем партии «Единая Россия» Владимиром Васильевым после послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Встреча с Васильевым состоится позже, пока до послания она не состоится. Но вы знаете, что диалог с “Единой России” у руководства страны носит особый характер, все-таки это партия власти, большинства», – сказал он. 

По словам Пескова, повестка дня «Единой России» и так хорошо известна президенту. 

С 13 февраля Путин провел серию встреч с лидерами парламентских фракций перед посланием Федеральному собранию. В частности, 13 февраля Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. На следующий день, 14 февраля, он провел встречу с руководителем «Справедливой России – За Правду» Сергеем Мироновым. 

Послание Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00 мск. В связи с этим несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты. По словам Пескова, глава государства в своем обращении сделает акцент на «текущей ситуации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных