В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с лидером «Единой России»
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем партии «Единая Россия» Владимиром Васильевым после послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Встреча с Васильевым состоится позже, пока до послания она не состоится. Но вы знаете, что диалог с “Единой России” у руководства страны носит особый характер, все-таки это партия власти, большинства», – сказал он.
По словам Пескова, повестка дня «Единой России» и так хорошо известна президенту.
С 13 февраля Путин провел серию встреч с лидерами парламентских фракций перед посланием Федеральному собранию. В частности, 13 февраля Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. На следующий день, 14 февраля, он провел встречу с руководителем «Справедливой России – За Правду» Сергеем Мироновым.
Послание Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00 мск. В связи с этим несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты. По словам Пескова, глава государства в своем обращении сделает акцент на «текущей ситуации».