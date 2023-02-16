В Москве 21 февраля перекроют несколько улиц
В Москве 21 февраля, в день послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, перекроют насколько улиц в центре, передает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.
Для проезда будут недоступны участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади. В пресс-службе предупредили, что также будет недоступна парковка в районе перекрытий.
Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.
Песков также отмечал, что заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента – это формальность. Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию федеральные каналы, в частности «Первый канал», «Россия 1», НТВ, покажут 21 февраля в 12:00 мск. Это следовало из их телепрограмм. На послание заложен час – с 12:00 до 13:00 мск. После чего на телеканалах начнутся следующие программы.