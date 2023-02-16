В Москве 21 февраля перекроют несколько улиц

Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.