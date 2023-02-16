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В Москве 21 февраля перекроют несколько улиц

Ведомости

В Москве 21 февраля, в день послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, перекроют насколько улиц в центре, передает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

Для проезда будут недоступны участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади. В пресс-службе предупредили, что также будет недоступна парковка в районе перекрытий. 

Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.

Песков также отмечал, что заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента – это формальность. Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию федеральные каналы, в частности «Первый канал», «Россия 1», НТВ, покажут 21 февраля в 12:00 мск. Это следовало из их телепрограмм. На послание заложен час – с 12:00 до 13:00 мск. После чего на телеканалах начнутся следующие программы.

Ранее по теме: Сенаторы соберутся после послания президента исключительно по делу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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