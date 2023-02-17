Путин присвоил звание генерал-полковника командующим двух военных округов

В начале февраля стало известно, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснили в пресс-службе Южного военного округа, расширение зоны ответственности в этом случае связано с вхождением в состав России новых регионов и включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.