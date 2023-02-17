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Путин присвоил звание генерал-полковника командующим двух военных округов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующим войсками Западного и Восточного военных округов Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Мурадов командует войсками ВВО с октября 2022 г. О том, что Никифоров возглавил ЗВО, стало известно сегодня, 17 февраля. 

Кроме того, генерал-полковниками стали первый замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ Олег Макаревич, а также начальник Общевойсковой академии ВС России Александр Романчук.

Сегодня также стало известно, что командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, а войсками Южного военного округа – генерал-полковник Сергей Кузовлев. На этих должностях они с 2023 г.

В начале февраля стало известно, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснили в пресс-службе Южного военного округа, расширение зоны ответственности в этом случае связано с вхождением в состав России новых регионов и включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных