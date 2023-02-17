Путин присвоил звание генерал-полковника командующим двух военных округов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующим войсками Западного и Восточного военных округов Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Мурадов командует войсками ВВО с октября 2022 г. О том, что Никифоров возглавил ЗВО, стало известно сегодня, 17 февраля.
Кроме того, генерал-полковниками стали первый замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ Олег Макаревич, а также начальник Общевойсковой академии ВС России Александр Романчук.
Сегодня также стало известно, что командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, а войсками Южного военного округа – генерал-полковник Сергей Кузовлев. На этих должностях они с 2023 г.
В начале февраля стало известно, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснили в пресс-службе Южного военного округа, расширение зоны ответственности в этом случае связано с вхождением в состав России новых регионов и включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.