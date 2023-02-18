Нидерланды вышлют из страны около 10 российских дипломатов

Глава МИД пояснил свое решение тем, что якобы Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Также, по его словам, кабинет министров не может позволить, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.