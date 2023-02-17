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Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД России

Ведомости

В Министерство иностранных дел России вызвали послов Италии и Нидерландов в Москве. Об этом сказано на сайте ведомства.

Итальянского посла Джоджо Стараче вызвали в связи с отменой ряда концертов в стране. В сообщении говорится, что ему «было выражено недоумение российской стороны», так как эти действия свидетельствуют «о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов». Это «диссонирует» с заявлениями властей республики о развитии мировой культуры, уточнили в ведомстве.

Послу республики также выразили протест в связи с поставками «киевскому режиму вооружений и военной техники, в том числе наступательных».

Кроме того, МИД потребовал прекратить «навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить ответственность» за авиакатастрофу рейса МН17, которая произошла в Донбассе 17 июля 2014 г. Об этом было заявлено послу Нидерландов Хиллесу Арно Бесхоор Плуху, который посетил министерство 16 февраля.

«Заявление Совместной следственной группы (ССГ) о приостановке расследования – очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции», – добавили в ведомстве.

Также в министерстве обратили внимание посла на «деструктивную позицию Гааги» по поводу выдачи виз для россиян. В ведомстве призвали отказаться от «языка ультиматумов» и продолжить конструктивный диалог.

16 февраля МИД принял решение выслать четырех сотрудников посольства Австрии в Москве в ответ на аналогичные действия австрийских властей. Тогда в ведомстве подчеркнули, что решение о высылке российских дипломатов из Вены «ничем не обосновано» и «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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