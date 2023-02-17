Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД России

Итальянского посла Джоджо Стараче вызвали в связи с отменой ряда концертов в стране. В сообщении говорится, что ему «было выражено недоумение российской стороны», так как эти действия свидетельствуют «о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов». Это «диссонирует» с заявлениями властей республики о развитии мировой культуры, уточнили в ведомстве.