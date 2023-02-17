Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД России
В Министерство иностранных дел России вызвали послов Италии и Нидерландов в Москве. Об этом сказано на сайте ведомства.
Итальянского посла Джоджо Стараче вызвали в связи с отменой ряда концертов в стране. В сообщении говорится, что ему «было выражено недоумение российской стороны», так как эти действия свидетельствуют «о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов». Это «диссонирует» с заявлениями властей республики о развитии мировой культуры, уточнили в ведомстве.
Послу республики также выразили протест в связи с поставками «киевскому режиму вооружений и военной техники, в том числе наступательных».
Кроме того, МИД потребовал прекратить «навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить ответственность» за авиакатастрофу рейса МН17, которая произошла в Донбассе 17 июля 2014 г. Об этом было заявлено послу Нидерландов Хиллесу Арно Бесхоор Плуху, который посетил министерство 16 февраля.
«Заявление Совместной следственной группы (ССГ) о приостановке расследования – очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции», – добавили в ведомстве.
Также в министерстве обратили внимание посла на «деструктивную позицию Гааги» по поводу выдачи виз для россиян. В ведомстве призвали отказаться от «языка ультиматумов» и продолжить конструктивный диалог.
16 февраля МИД принял решение выслать четырех сотрудников посольства Австрии в Москве в ответ на аналогичные действия австрийских властей. Тогда в ведомстве подчеркнули, что решение о высылке российских дипломатов из Вены «ничем не обосновано» и «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны».