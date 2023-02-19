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Старовойт: ВСУ трижды за утро обстреляли село Горналь в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье три раза обстреляли село Горналь Курской области, жертв нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано 9 прилетов. Главное — никто не пострадал», – написал глава региона в своем Telegram-канале. 

В результате атаки повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады, уточнил Старовойт. Власти региона пообещали оказать жителям всю необходимую помощь.

Днем ранее два района Курской области также подверглись обстрелу со стороны Украины, прилеты нарушили электроснабжение и повредили газораспределительную станцию. Как сообщал Старовойт, прилеты были зафиксированы в районе села Горналь, деревни Елизаветовка и села Попово-Лежачи. Позднее он написал, что аварийные бригады завершили работы, электроснабжение всех населенных пунктов Глушковского района было полностью восстановлено. 

С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных