Старовойт: ВСУ трижды за утро обстреляли село Горналь в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье три раза обстреляли село Горналь Курской области, жертв нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано 9 прилетов. Главное — никто не пострадал», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
В результате атаки повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады, уточнил Старовойт. Власти региона пообещали оказать жителям всю необходимую помощь.
Днем ранее два района Курской области также подверглись обстрелу со стороны Украины, прилеты нарушили электроснабжение и повредили газораспределительную станцию. Как сообщал Старовойт, прилеты были зафиксированы в районе села Горналь, деревни Елизаветовка и села Попово-Лежачи. Позднее он написал, что аварийные бригады завершили работы, электроснабжение всех населенных пунктов Глушковского района было полностью восстановлено.
С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.