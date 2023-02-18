Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных районов

17 февраля губернатор сообщил об обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Горналь и Гуево, тогда в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов, но жертв и разрушений не было. 13 февраля Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Алексеевка, в результате чего населенный пункт остался без света. До этого в результате обстрела Гуево погиб один человек из бригады строителей, еще один получил ранение.