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Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных районов

Ведомости

Два района Курской области подвергись обстрелу со стороны Украины, прилеты нарушили электроснабжение и повредили газораспределительную станцию, сообщил в субботу губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, утром было зафиксировано пять прилетов в районе села Горналь Суджанского района. «Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений», – написал глава региона в своем Telegram-канале. 

Помимо этого по два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Власти уточнили, что в результате обстрела никто не пострадал, но нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино, а в Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к ремонту, добавил Старовойт.

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17 февраля губернатор сообщил об обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Горналь и Гуево, тогда в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов, но жертв и разрушений не было. 13 февраля Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Алексеевка, в результате чего населенный пункт остался без света. До этого в результате обстрела Гуево погиб один человек из бригады строителей, еще один получил ранение.

С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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